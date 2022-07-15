Göztepe, genç kaleci Berkin Özgür'ü kadrosuna kattı

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Medipol Başakşehir'den 18 yaşındaki kaleci Berkin Özgür ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 1928 Bucaspor'da profesyonel olduktan sonra transfer edildiği Medipol Başakşehir'de 19 yaş altı takımın kalesini koruyan Berkin Özgür, sarı-kırmızılı ekiple 1 yılı kulüp opsiyonlu 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı.
Açıklamada, "Berkin Özgür’e Göztepemize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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