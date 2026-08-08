Göztepe hazırlık maçında Trabzonspor'u devirdi!

Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Trabzonspor ile oynadığı özel karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan mücadele, aynı zamanda İsmail Köybaşı’nın profesyonel futbol kariyerine nokta koyduğu jübile maçına sahne oldu.

İSMAİL KÖYBAŞI FUTBOLA VEDA ETTİ

İki takımın da formasını giyen ve kariyerinde şampiyonluklar yaşayan 37 yaşındaki İsmail Köybaşı, özel karşılaşmanın 7. dakikasında oyundan alınarak futbolculuk kariyerini noktaladı.

Takım arkadaşlarının omuzlarında sahayı terk eden deneyimli futbolcu, tribünleri selamladı. Gürsel Aksel Stadyumu’nda bulunan taraftarlar, İsmail Köybaşı lehine uzun süre tezahürat yaparak oyuncuya veda etti.

Karşılaşma öncesinde de İsmail Köybaşı için özel bir tören düzenlendi. Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, deneyimli futbolcuya plaket takdim etti.

GÖZTEPE İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI

Göztepe karşılaşmaya Arda, Bokele, Taha, Sonko, Arda Okan, Miroshi, Antunes, Matos, İsmail, Henrique ve Armstrong ilk 11’iyle çıktı.

Trabzonspor ise Onuralp, Nwaiwu, Savic, Pina, Cabral, Malinovskyi, Bouchouari, Saviolo, Muçi, Aral Şimşir ve Onuachu ile sahada yer aldı.

Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da kontrollü bir oyun ortaya koyarken, devrenin son anlarında Göztepe penaltı kazandı. Armstrong’un ceza sahası içerisinde yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Sonko, 45+4. dakikada yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Göztepe’yi soyunma odasına 1-0 önde götürdü.

İKİNCİ YARIDA ÜÇ GOL

İkinci yarıya daha etkili başlayan Göztepe, aradığı ikinci golü kısa süre içerisinde buldu. Oyuna sonradan dahil olan Janderson, 50. dakikada fileleri havalandırarak İzmir ekibinin farkı ikiye çıkarmasını sağladı.

Trabzonspor ise rakibinin ikinci golüne yalnızca üç dakika sonra yanıt verdi. Sonradan oyuna giren Metehan Mimaroğlu, 53. dakikada attığı golle farkı bire indirdi.

Kalan bölümde iki takımın çabaları başka gol getirmedi. Göztepe, Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek yeni sezon öncesindeki özel karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte İzmir temsilcisi, yeni sezon öncesi hazırlıklarını galibiyetle sürdürürken, karşılaşmanın en özel anı ise İsmail Köybaşı’nın profesyonel futbol kariyerine veda etmesi oldu.