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Göztepe, hazırlık maçında yarın Nazilli Belediyespor'la karşılaşacak

31.07.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, hazırlık maçında yarın Nazilli Belediyespor'la karşılaşacak

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yarın TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'la hazırlık müsabakasında karşı karşıya gelecek.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, sezon hazırlıklarını İzmir'de sürdüren sarı-kırmızılı ekibin yarın saat 17.00'de Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde Nazilli Belediyespor'la karşılaşacağı belirtildi.

Müsabakanın pandemi koşulları gereği seyircisiz oynanacağı bildirildi.

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