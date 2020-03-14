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Göztepe hedefinden saptı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 14.03.2020 11:15 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Kasımpaşa’ya 2-0 mağlup olan Göztepe, son 4 maçtır galip gelemeyerek Avrupa Kupaları hedefinden uzaklaştı.

Göztepe hedefinden saptı

Göztepe, Süper Lig’in 26. Haftasında deplasmanda Kasımpaşa’ya 2 ve 90+3. dakikada Koita’nın golleriyle 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Göztepe, 1 maç eksiğiyle haftayı 34 puanda kapattı.

Sezon başında Avrupa hedefiyle yola çıkan sarı-kırmızılılar, özellikle Teknik Direktör İlhan Palut’un gelişiyle birlikte gösterdiği iyi performansla dikkat çekiyordu. Bir ara üst sıralardaki rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Alanyaspor’u yakalama fırsatı elde eden Göztepe, Kayserispor deplasmanında aldığı mağlubiyetle bu fırsatı tepmişti. Ligde en son 5 hafta önce Konyaspor deplasmanında 3-1’lik skorla galip gelen İzmir ekibi, son 4 haftada 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak hedefinden sapmış oldu.

GÖZTEPE HÜCUMDA SIKINTI YAŞIYOR

Son 3 haftada önce Kayserispor’a deplasmanda 1-0, daha sonra iç sahada Başakşehir’e 3-0 ve son olarak da Kasımpaşa’ya deplasmanda 2-0 kaybeden Göztepe, gol yollarında aradığını bir türlü bulamadı.

Özellikle geçen hafta takımın en skorer oyuncusu konumunda bulunan Serdar Gürler’in Başakşehir karşısında 30. dakikada sakatlanarak oyundan çıkması, sarı-kırmızılılara büyük sıkıntı yaşattı. İzmir ekibinde sezon başından beri 17 maçta ilk 11’e çıkan forvet Jerome’un 3 gollük katkısı yeterli olamadı. Hücum bölgesindeki eksikliklerini gidermek adına devre arası transfer döneminde kadroya katılan forvet oyuncuları Tripic ve Wilzeck de beklenen henüz etkiyi gösteremedi.

Öte yandan, sarı-kırmızılılar ligin erteleme maçında 17 Mart Salı günü Çaykur Rizespor’u konuk edecek.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
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