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Göztepe, İsmail Köybaşı ile sözleşme imzaladı

16.08.2022 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, İsmail Köybaşı ile sözleşme imzaladı

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Trabzonspor ile yollarını ayıran İsmail Köybaşı'nı 2+1 yılık sözleşmeyle kadrosuna kattı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Gaziantepspor altyapısında futbola başlayan 33 yaşındaki oyuncunun bu takımın yanı sıra Beşiktaş, Fenerbahçe, Granada, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor formalarını giydiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "İsmail Köybaşı'na Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

İsmail Köybaşı ise sarı-kırmızılı camiada bulunmaktan son derece mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Sevgi, saygı ve bağlılıkla mücadele edeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesini yaptı.

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