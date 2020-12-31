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Göztepe Jermain Lens için nabız yokluyor

GÖZTEPE HABERLERİ  | 31.12.2020 10:56 | Son Güncelleme

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Göztepe, transfer harekatına başladı. TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor forması giyen Beykan Şimşek'le her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar, Beşiktaşlı Jermain Lens için de nabız yokluyor.

Göztepe Jermain Lens için nabız yokluyor

Beşiktaş'ın da Lens'i elden çıkarmak istediği ve Göztepe ile anlaşabileceği vurgulandı. Futbolculuk kariyerine ülkesinin AZ Alkmaar takımında başlayan 33 yaşındaki futbolcu, NEC Nijmegen, PSV Eindhoven, Dinamo Kiev, Sunderland, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynadı.

Son 4 sezonunu siyah-beyazlılarda geçiren kanat oyuncusu, bu sene sadece 4 resmi maça çıkıp kadro dışı bırakıldı. Bu haftayı bay geçecek Göztepe'nin 5 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde kadrosuna en az 4 takviye yapacağı öğrenildi.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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