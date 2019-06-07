SPOR

Göztepe kabuk değiştirecek

GÖZTEPE HABERLERİ  | 07.06.2019 13:44 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de büyük kabus görerek son hafta kıl payıyla kümede kalmayı başaran Göztepe, yeni sezonda aynı duruma düşmemek için kadroyu yenileyecek.

Göztepe kabuk değiştirecek

Takımın iskeletini oluşturan isimleri kadroda tutacak sarı-kırmızılılar, bayram tatili sonrası yeni haftada iç transferde terleyecek. Göztepe'nin takımın değişilmez isimleri Beto, Gassama, Reis, Titi, Berkan, Alpaslan, Castro, Halil, Serdar ve Deniz Kadah'ı kesin olarak kadroda tutması bekleniyor.

Bu isimlerden Berkan hariç tüm futbolcuların sözleşmesi devam ediyor. Bu sezon beklenen performansın gerisinde kalan Borges ve Poko'nun yanı sıra son haftalarda formu yükselmesine rağmen 28 maçta 5 gol atabilen Jerome'un durumları belirsiz. Jerome konusunda hücuma yapılacak takviyeye göre karar verilecek.

Takımın en skoreri Yasin Öztekin'in adı transferde Beşiktaş'la anılıyor. Yine ağır sakatlıklar yaşayan Kerem Atakan'ın kiralık verilmesi öngörülüyor. İzmir temsilcisinde sakatlıkları nedeniyle 2 sezondur istikrarı yakalayamayan Traore, Hakan, Kadu, ligde hiç oynamayan Grillo, kiralık gelip bekleneni veremeyen Agbenyenu, 2 sezondur patlama yapamayan Gouffran, Ngando ve Ghilas'ın isimleri gönderilecekler arasında geçiyor.

Bu isimlerden Kadu, Traore, Agbenyenu ve Gouffran'ın sözleşmeleri bitti. Geçen sezon bonservisle alınıp sözleşmeleri süren yabancıları göndermekte sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılar, özellikle kadroda düşünülmeyen lejyonerleri zararsız elden çıkarmak için yine yoğun mesai harcayacak. Takımda şimdiye kadar yalnız Tayfur'la yollar ayrıldı.

KİRALIKLAR DÖNÜYOR
Göztepe'nin geçen sezon farklı takımlara kiralık gönderdiği futbolcular yeni sezon öncesi ilk etap çalışmkalarına katılacak. Sarı-kırmızılılarda yıllardır kiralık gönderilen İsmail Köse geçen sezonu Düzcespor'da, Doğanay Adanaspor'da, Gökay Erbaaspor'da, Muhammed Enes İstanbulspor'da, Samed Ali BŞB Erzurumspor'da, Yavuz ise Yeni Orduspor'da geçirdi. Adanaspor'a kiralık gönderilen Kone ile sezonu Bodrumspor'da geçiren Salim'in Göztepe'yle sözleşmeleri sona erdi.

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