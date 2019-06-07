Göztepe kabuk değiştirecek

Takımın iskeletini oluşturan isimleri kadroda tutacak sarı-kırmızılılar, bayram tatili sonrası yeni haftada iç transferde terleyecek. Göztepe'nin takımın değişilmez isimleri Beto, Gassama, Reis, Titi, Berkan, Alpaslan, Castro, Halil, Serdar ve Deniz Kadah'ı kesin olarak kadroda tutması bekleniyor.

Bu isimlerden Berkan hariç tüm futbolcuların sözleşmesi devam ediyor. Bu sezon beklenen performansın gerisinde kalan Borges ve Poko'nun yanı sıra son haftalarda formu yükselmesine rağmen 28 maçta 5 gol atabilen Jerome'un durumları belirsiz. Jerome konusunda hücuma yapılacak takviyeye göre karar verilecek.

Takımın en skoreri Yasin Öztekin'in adı transferde Beşiktaş'la anılıyor. Yine ağır sakatlıklar yaşayan Kerem Atakan'ın kiralık verilmesi öngörülüyor. İzmir temsilcisinde sakatlıkları nedeniyle 2 sezondur istikrarı yakalayamayan Traore, Hakan, Kadu, ligde hiç oynamayan Grillo, kiralık gelip bekleneni veremeyen Agbenyenu, 2 sezondur patlama yapamayan Gouffran, Ngando ve Ghilas'ın isimleri gönderilecekler arasında geçiyor.