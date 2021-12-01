Göztepe, Kahta 02 Spor maçının hazırlıklarını tamamladı

İZMİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın Kahta 02 Spor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından şut çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, antrenmanın son bölümünde taktik çalıştı.

Göztepe ile Kahta 02 Spor arasında yarın saat 17.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabakada hakem Burak Şeker görev yapacak.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz