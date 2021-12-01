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Göztepe, Kahta 02 Spor maçının hazırlıklarını tamamladı

01.12.2021 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Kahta 02 Spor maçının hazırlıklarını tamamladı

İZMİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın Kahta 02 Spor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından şut çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, antrenmanın son bölümünde taktik çalıştı.

Göztepe ile Kahta 02 Spor arasında yarın saat 17.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabakada hakem Burak Şeker görev yapacak.

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