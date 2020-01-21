Göztepe Kamil Wilczek transferini bitiriyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kadrosuna dahil etmek istediği Polonyalı forvet Kamil Wilczek'in kulübü Brondby, oyuncunun Göztepe'ye transferi için onay verdi.

Brondby Kulübünden yapılan açıklamada, 4 yıldır takımda forma giyen Kamil Wilczek'in Göztepe'ye transferi konusunda iki takımın anlaştığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wilczek, Brondby'de mücadele etmekten her zaman gurur duyduğunu belirterek, "Kulübün bana ve aileme yurtdışında başka bir maceraya atılma fırsatı verdiği için minnettarım. Brondby her zaman kalbimde olacak." ifadelerini kullandı.

Göztepe Kulübü de Twitter hesabında Brondby Kulübü'nün açıklamasını Cem Yılmaz'ın bir fotoğrafında yazılı "Ya bütün sırrı bozdun ya." paylaşımıyla duyurdu.

Son olarak Brondby forması giyen 32 yaşındaki Wilczek, Danimarka temsilcisiyle 163 maçta 93 gole imza atmıştı.

