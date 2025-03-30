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Göztepe kazanmayı unuttu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.03.2025 13:39
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Süper Lig'de 7 maçlık galibiyet hasreti çeken Göztepe milli aranın ardından konuk olduğu Trabzonspor ile 1-1 berabere kalıp seriyi 8 karşılaşmaya çıkardı.

Göztepe kazanmayı unuttu

Müsabakanın 31'inci dakikasında golcüsü Romulo'nun penaltıdan attığı golle öne geçen sarı-kırmızılıların sevinci çok kısa sürdü. Öne geçtikten 1 dakika sonra topu ağlarında gören Göztepe, sevincini tam yaşayamadan üstünlüğünü kaybetti. Sahadan 1 puanla ayrılan sarı-kırmızılı ekip ligdeki son galibiyetini 19 Ocak 2025 tarihinde Antalyaspor'a karşı aldı.

Antalyaspor'u Gürsel Aksel Stadı'nda 1-0 yenen Göz-Göz, daha sonra Fenerbahçe (D), Alanyaspor, Bodrum FK (D), Kayserispor (D), Samsunspor, Sivasspor (D), Eyüpspor ve Trabzonspor (D) maçlarını kazanamadı. Bu periyotta Fenerbahçe, Alanyaspor, Kayserispor ve Sivasspor'a yenilen Göztepe, Bodrum FK, Samsunspor, Eyüpspor ve Trabzonspor ile berabere kaldı. Sezona Avrupa kupalarına katılma hedefiyle iyi bir başlangıç yapan Göztepe, 38 puana yükseldi.

STOILOV: İYİ BİR OYUN SERGİLEDİK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, iki takım adına çok zor bir maç olduğunu belirtti. İyi bir oyun sergilediklerini anlatan Bulgar çalıştırıcı, "Biz daha önce oynadığımız futbola kavuşmak istiyorduk. Bizim için en önemli nokta aslında buydu. Trabzon'a takım olarak kalitemizi göstermeye geldik, geri çekilmeye değil. Kendi futbolumuzu sergilemeye geldik. Maç içersin de önemli pozisyonlar yakaladık" dedi.

'DOĞRU YOLDAYIZ'

Trabzonspor’un iyi bir takım olduğunu belirten Stoilov, "Şimdi yeni bir hocaları var. Maça baktığınızda 3 puanı kazanabilirdik. Bildiğiniz gibi önemli sakatlıklar yaşadık. Uzun süre takımdan ayrı kaldılar. Santraforlarımızın hepsi sakatlandı. Bu maçta da sahada yer alamayan cezalı oyuncularımız vardı. Onların yerlerine oynayan oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Belirtiğim gibi daha önce oynadığımız kendi futbolumuza kavuşmak istiyorduk. Bu yolda da doğru olduğumuzu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

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