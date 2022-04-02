Göztepe, Konyaspor maçına hazır

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Konyaspor'un Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak İttifak Holding Konyaspor-Göztepe müsabakasında hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.



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