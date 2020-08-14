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Göztepe, Kubilay Sönmez’i kadrosuna kattı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 14.08.2020 20:47 | Son Güncelleme

Göztepe, ön libero Kubilay Sönmez ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe, Kubilay Sönmez’i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de 2020-2021 sezonu kadro planlama çalışması devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, bu çalışmalar kapsamında son olarak Hatayspor’da forma giyen Kubilay Sönmez’i kadrosuna kattı. İzmir ekibi, 26 yaşındaki ön libero ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Göztepe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Kubilay Sönmez’e hoş geldin diyerek sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Geçen sezon Hatayspor ile 30 resmi karşılaşmada sahaya çıkan başarılı futbolcu, bu maçlarda 1 kez asist yapma başarısı gösterdi.

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