Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, Malatyaspor galibiyetini değerlendirdi:

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, ligde kalan bölümün zorlu geçeceğini, ayaklarını yere daha sağlam basmaları gerektiğini ifade etti.

Papatya, yaptığı yazılı açıklamada, rakiplerinin durumu gereği çok gergin bir ortamda önemli bir virajı, çok iyi bir şekilde geçtiklerini belirtti.

Haftalardır süren güzel oyunlarını hak ettikleri 3 puanla taçlandırdıklarını bildiren Papatya, şunları kaydetti:

"Bu vesile ile teknik ekip ve oyuncu grubumuzu tebrik ediyorum. Ancak bu galibiyet bize önümüzdeki sürecin ne kadar zor olduğunu ve ayaklarımızı yere daha sağlam basmamız gerektiği gerçeğini unutturmayacak. Uzun lig maratonunda önümüzdeki tüm maçların artan zorluk derecesi içinde olacağını biliyoruz. İnanmak başarmaktır ve biz tüm Göztepe ailesi olarak inandığımızı herkese gösterdiğimizi düşünüyorum. En önemli maç oynayacağımız ilk müsabakadır düşüncesiyle şu an bütün konsantrasyonumuzu Sivasspor maçına çevirmiş bulunuyoruz. Maçın ayrıntısına fazla girmek istemiyorum ama keşke iptal edilen gollerimizin nedenini anlayabilseydik! Ayrıca maçın 60. dakikasında basketbol maçlarında görmeye alıştığımız seyirciye anons uygulaması da gayet güzeldi."

