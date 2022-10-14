YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Göztepe Kulübü Başkanı Ankersen, basın mensuplarıyla bir araya geldi:

Göztepe Kulübü Başkanı Ankersen, basın mensuplarıyla bir araya geldi:

14.10.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Umarım tekrardan İzmir'den 2 ya da 3 kulübü Süper Lig'e kazandırmak güzel olacaktır"

İZMİR (AA) - Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, "Umarım tekrardan İzmir'den 2 ya da 3 kulübü Süper Lig'e kazandırmak güzel olacaktır." dedi.

İzmir Spor Kulüpler Birliği Vakfının (İZVAK) organizasyonunda İzmir Ticaret Odası'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Ankersen, Türkiye'de yatırım yapmalarının sebeplerinden birinin de İzmir ve Türk futboluna katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Ankersen, uzun vadeli projelerinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tabii ki de ilk yıl çok büyük bir öğrenme ve tecrübe olacak bizim adımıza. Hala daha yolun başındayız. Başta Mehmet Sepil olmak üzere buradaki herkesin katkısıyla beraber aslında bu işi başaracağız ve istediğimiz noktaya ulaşacağız. Çok heyecanlıyım burada bulunmaktan. Umarım tekrardan İzmir'den 2 ya da 3 kulübü Süper Lig'e kazandırmak güzel olacaktır. 5 yıl sonra burada tekrar oturduğumuzda bunu başardığımızı göreceğiz."

Seçme şansı olsa bu sene tabii ki Süper Lig'e yükselmek isteyeceklerini aktaran Ankersen, "Benim buradaki ana amacım bir başarı oluşturmak. Amacımız önce altyapıyı oluşturmak ve buradaki basamakları çıkarak amacımıza ulaşmak." diye konuştu.

Ankersen, kuracakları altyapı sistemiyle 2030'da Göztepe'den birkaç futbolcunun A Milli Takım'da mücadele etmesini hedeflediklerini, futbol takımlarının performansından memnun olmadığını belirterek, "Ligde konumumuz iyi değil ama bu bizde telaş yaratmadı. Zamanla daha iyi olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Göztepe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sepil ise Torbalı'da yapmayı düşündükleri altyapı tesisinin ilk etabını başlatma kararını aldıklarını belirterek, "İlk etapta 4 saha ve futbolcuların kalabileceği bir yer inşa edeceğiz." dedi.

Göztepe'nin 1. Lig'de olmasına ve ligdeki konumuna rağmen maç başına ortalama taraftar sayısının 10 bin civarında olduğunu kaydeden Sepil, bu ortalama ile Süper Lig'deki birçok takımı bile geride bıraktıklarını sözlerine ekledi.

İZVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten de İzmir'de hiçbir şehirde olmayan bir birlikteliğin bulunduğunu belirterek, "Bunu daha çok geliştirmek için çaba harcıyoruz ve harcayacağız. Aynı şehirdeki kulüplerimizle bir olup güçlü bir İzmir'i yaratmak istiyoruz." diye konuştu.

Toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya, Altay Kulübü Başkanı Ayhan Dündar, Altınordu A Takım İdari Direktörü Barış Ertosun, Ekmas Sportif Faaliyetler CEO'su Barış Orhunbilge, Menemen FK Başkanı Bahri Ekmekçioğlu ve TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş da katıldı. ​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME 2- İzmir'de bir köpeğin yakılarak telef edilmesine ilişkin şüpheli tutuklandıGÜNCELLEME 2- İzmir'de bir köpeğin yakılarak telef edilmesine ilişkin şüpheli tutuklandı
GÜNCELLEME - İzmir'de bir köpeğin yakılarak telef edilmesine ilişkin şüpheli tutuklandıGÜNCELLEME - İzmir'de bir köpeğin yakılarak telef edilmesine ilişkin şüpheli tutuklandı
Antalya'da tramvayın çarptığı yaya hayatını kaybettiAntalya'da tramvayın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Göztepe hedef 1.lig

İzmir Namaz Vakitleri 14 Ekim Cuma

İmsak
05:51
Sabah
07:12
Öğle
13:03
İkindi
16:11
Akşam
18:43
Yatsı
19:59
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

Bir numaralı ölüm sebebinin en büyük düşmanı

Bir numaralı ölüm sebebinin en büyük düşmanı

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.