Göztepe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 22 Ocak Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Ligde dün konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Göztepe, Medipol Başakşehir maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptı.
Teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda dünkü müsabakada uzun süre forma giyenler yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.
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