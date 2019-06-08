Göztepe Mevlüt Erdinç'i gündemine aldı iddiası

Geçen sezon Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen Medipol Başakşehirli futbolcunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Antalyaspor, iyi bir sezon geçiren Mevlüt'ün bonservisini almak isterken, Evkur Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'un da talip olduğu 32 yaşındaki gurbetçi futbolcunun Göztepe'ye gelmeye sıcak baktığı ileri sürüldü. Sağ ve sol kanatta da görev alabilen golcü oyuncu geçen sezon Antalyaspor formasıyla 12 kez rakip fileleri sarstı. Fransa doğumlu Mevlüt, 35 kez A Milli Takım'da ay-yıldızlı formayı taşıdı. (DHA)
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