SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Göztepe

Göztepe, milli arayı iyi bir şekilde değerlendirmek istiyor

Göztepe, milli ara ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle oluşan üç haftalık boşluğu iyi değerlendirerek lige güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor.

Göztepe, milli arayı iyi bir şekilde değerlendirmek istiyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig’de son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zorlu bir süreçten geçerken, milli arayı adeta yeni bir başlangıç olarak değerlendirmeyi hedefliyor. Hafta içi oynanması planlanan Galatasaray karşılaşmasının, rakibinin Şampiyonlar Ligi müsabakasıyla nedeniyle ertelenmesiyle birlikte İzmir temsilcisi, milli maç arasıyla birleşen yaklaşık üç haftalık bir araya girecek.

Göztepe, milli arayı iyi bir şekilde değerlendirmek istiyor 1

Ligde son 6 maçında 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak toplam 14 puanlık bir kayıp yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu düşüşle birlikte Avrupa hedefi adına da önemli bir fırsatı kaçırdı. Buna rağmen 43 puanla 5. sırada yer alan Göztepe, yarışın içinde kalmayı sürdürüyor. Avrupa kupalarına katılma hedefini sezon sonuna kadar kovalamak isteyen İzmir ekibi, verilen bu arayı en iyi şekilde değerlendirerek lige daha güçlü bir şekilde dönmenin planlarını yapıyor.

URLA’DA KAMPA GİRİLECEK

Göztepe, milli arayı iyi bir şekilde değerlendirmek istiyor 2

Stanimir Stoilov, milli arayı fırsata çevirerek Göztepe’yi yeniden Avrupa yarışına hazırlamak için çalışmalara başladı. Deneyimli teknik adamın kararıyla sarı-kırmızılı ekip, Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde kampa girecek.

Kamp sürecinde özellikle takımın fiziksel seviyesi tekrar en üst seviyeye çıkarılması planlanırken, Stoilov’un takımın kondisyon olarak da sezon başındaki haline taşımayı ve sezonun son bölümüne daha güçlü girmeyi hedeflediği ifade edildi. Ayrıca tecrübeli teknik direktörün formsuz oyuncularla birebir görüşmeler yaparak performans düşüşü yaşayan isimlerle yakından ilgileneceği belirtildi.

Sakatlıktan dönen futbolcular için ise maç temposunu yeniden yakalamalarını sağlayacak özel programlar hazırlanacak.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakan Çalhanoğlu gidiyor! Veliahtı Türkiye'den geliyor...Hakan Çalhanoğlu gidiyor! Veliahtı Türkiye'den geliyor...
Real'in yıldızından olay pankarta gündem olacak tepki!Real'in yıldızından olay pankarta gündem olacak tepki!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Göztepe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Resmen açıklandı! İran'ın kritik ismi İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Resmen açıklandı! İran'ın kritik ismi İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Tedirgin eden Hürmüz kararı! Trump'ın planına BAE'den yeşil ışık

Tedirgin eden Hürmüz kararı! Trump'ın planına BAE'den yeşil ışık

Finalde saha karışmıştı! Afrika Kupası el değiştirdi: Yeni şampiyon açıklandı

Finalde saha karışmıştı! Afrika Kupası el değiştirdi: Yeni şampiyon açıklandı

Ege Kökenli anne oldu! Paylaşımının altına yorum yağdı

Ege Kökenli anne oldu! Paylaşımının altına yorum yağdı

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.