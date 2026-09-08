Göztepe'nin kalecisi Luka Gugeshashvili taraftarı tehdit etti! "Sokakta elbet karşılaşırız"

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında evinde Gaziantep FK'yı ağırlayan Göztepe, taraftarı önünde büyük bir şok yaşadı. İzmir temsilcisi, mücadelenin ilk 45 dakikasında kalesinde tam 4 gol birden görerek soyunma odasına 4-0 geride girdi ve tribünlerde büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

TARAFTARDAN TEPKİ, STOILOV'DAN MÜDAHALE

Beklenmedik bu skorun ardından sarı-kırmızılı tribünler, yenilen gollerde hatalı olduğu gerekçesiyle kaleci Luka Gugeshashvili'ye yoğun tepki gösterdi. Protestolar sürerken tribünlere dönerek "devam edin" şeklinde el hareketleri yapan 27 yaşındaki Gürcü file bekçisi, gerilimi daha da tırmandırdı. Yaşanan bu olayların ardından Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, ikinci yarıya başlarken Gugeshashvili'yi oyundan alarak kaleyi genç eldiven Arda Özçimen'e teslim etti.

"BİR GÜN MUTLAKA SOKAKTA KARŞILAŞACAĞIZ"

Saha içindeki gerilim, karşılaşmanın ardından sosyal medyaya da sıçradı. Gürcü kaleci, maç sonrasında kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine tepki gösteren taraftarları açıkça hedef aldı. Tehditkar ifadeler barındıran o paylaşımda Gugeshashvili şu sözleri kullandı:

"Bugün yaptığınız şey taraftarlık değildi. Elbette bu kulübü gerçekten seven ve her koşulda takımının yanında olan gerçek Göztepe taraftarları da var. Onlara sonsuz saygım ve sevgim var. Klavye başında saklanıp oradan konuşanlara ise sadece bir şey söyleyeceğim: Hayat uzun, dünya küçük. Bir gün mutlaka sokakta ya da başka bir yerde karşılaşacağız... Gerçek Göztepe taraftarlarına sonsuz sevgilerimle."