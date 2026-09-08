Beşiktaş'ta Vlahovic belirsizliği! PFDK sevk kararı bugün açıklanıyor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta derbi zaferinin coşkusu sürerken, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri kulüpte endişe yarattı. Siyah-beyazlıların Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, mücadele esnasında rakip stoper Milan Skriniar ile girdiği gerilim sonrası yaptığı hareket sebebiyle TFF Hukuk Müşavirliği'nin markajına girdi.

TFF HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İNCELEMEYİ TAMAMLADI

Maç yayın görüntülerine ve temsilci raporlarına yansıyan olay sonrasında TFF Hukuk Müşavirliği dosyayı incelemeye aldı. Sırp santrforun saha içerisindeki söz konusu davranışının disiplin ihlali oluşturup oluşturmadığını değerlendiren hukuk kurulu, kararını bugün resmen açıklayarak TFF'nin resmi yayın organlarından duyuracak.

EN AZ 2 MAÇ MEN TEHLİKESİ

Siyah-beyazlı camiada nefesler tutulurken, Vlahovic'in PFDK'ye sevk edilmesi durumunda uygulanacak yaptırım da netleşti. Hukuk kuralları gereği sportmenliğe aykırı hareket veya kural dışı müdahale kapsamında disipline gönderilmesi beklenen tecrübeli golcünün, en az 2 maç men cezasıyla karşı karşıya kalabileceği öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, sevk kararının çıkması durumunda savunma hazırlıklarına başlayacak.