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Göztepe'nin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro oldu

08.09.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktörlük görevine Nestor El Maestro'yu getirdi.

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro oldu

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Nestor El Maestro ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi bugün gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak. Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

Göztepe, 31 Ağustos'ta teknik direktör Ünal Karaman ile yollarını ayırmıştı.

Son olarak Suudi Arabistan'ın El Taawon takımında görev yapan 38 yaşındaki Sırp teknik adamın kariyerinde Spartak Trnava ile 2017-2018 sezonunda Slovakya Ligi şampiyonluğu bulunuyor.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Göztepe
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