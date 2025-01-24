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Göztepe'nin yıldızı Romulo, Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Resmi açıklama...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
24.01.2025 18:58
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Bu sezon Süper Lig'in flaş ekibi Göztepe ve flaş oyuncusu Romulo'nun ismi bir süredir 'üç büyükler' ile anılıyordu. Fenerbahçe ile anlaştığı iddiaları ise gündeme düşerken, konuya dair Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil açıklamalarda bulundu.

Göztepe'nin yıldızı Romulo, Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Resmi açıklama...

Bu sezon Süper Lig'de topladığı 34 puan ile 4. sırada yer alan İzmir ekibi Göztepe'de yıldız golcü Romulo'nun Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmişti. Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil ise konuya dair açıklamalarda bulundu.

"İNANMAYIN"

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Mehmet Sepil yaptığı konuşmada, 'Romulo'nun Fenerbahçe ile alakalı çıkan haberlerini hayretle ve gülerek izliyoruz. Maç var diye böyle yapıyorlar, inanmayın.' dedi.

Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'de 26 Ocak Pazar günü saat 19'da Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.

BU SEOZN ROMULO

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Sarı - kırmızılı forma ile bu sezon Süper Lig'de 18 maça çıkan Romulo, 10 kez fileleri havalandırırken 6'da asist katkısında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Göztepe fenerbahçe
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