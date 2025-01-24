Göztepe'nin yıldızı Romulo, Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Resmi açıklama...

Bu sezon Süper Lig'de topladığı 34 puan ile 4. sırada yer alan İzmir ekibi Göztepe'de yıldız golcü Romulo'nun Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmişti. Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil ise konuya dair açıklamalarda bulundu.

"İNANMAYIN"

Mehmet Sepil yaptığı konuşmada, 'Romulo'nun Fenerbahçe ile alakalı çıkan haberlerini hayretle ve gülerek izliyoruz. Maç var diye böyle yapıyorlar, inanmayın.' dedi.

Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'de 26 Ocak Pazar günü saat 19'da Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.

BU SEOZN ROMULO

Sarı - kırmızılı forma ile bu sezon Süper Lig'de 18 maça çıkan Romulo, 10 kez fileleri havalandırırken 6'da asist katkısında bulundu.