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Göztepe önceliği savunmaya verdi

GÖZTEPE HABERLERİ  | 06.08.2019 13:51 | Son Güncelleme

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, 6 transferinden 3'ünü savunmaya yaptı.

Göztepe önceliği savunmaya verdi

Süper Lig'de transfer sezonunda şu ana kadar Galatasaray'dan Eren, Hatayspor'dan Murat, Menemenspor'dan Veli, Anderlecht'ten Sanneh, Borussia Dortmund'dan Hüseyin ve Pendikspor'dan Batuhan'la anlaşıp BŞB Erzurumsporlu Leo Schwechlen ile el sıkışan Göztepe önceliği defans hattına verdi.

Sarı-kırmızılılar şu ana kadar resmen gerçekleştirdiği 6 transferin 3'ünü savunmaya yaparken, en sıkıntılı olduğu hücum hattına ise sadece santrfor Eren Derdiyok'u getirebildi. Göztepe'nin kadrosuna dahil ettiği Sanneh ve Veli stoper pozisyonunda oynarken, Murat ise sağ bekte görev alıyor.

Göztepe'de 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında forma giyen Leo Schwechlen ise hem defansın ortasında hem solunda forma giyiyor. Defans hattındaki eksiklerini tamamlayan Göztepe'nin 18 Ağustos'ta evinde oynayacağı Antalyaspor maçına kadar forvet arkası ve hücuma birer transfer daha yapacağı kaydedildi. Medipol Başakşehirli Mevlüt Erdinç ile Beşiktaşlı Umut Nayir'le görüşmelerini sürdüren İzmir ekibinin, elde kalan yabancıları Grillo ve Borges'i yollaması halinde yabancı transferine de ağırlık vereceği dile getirildi.

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Göztepe süper lig

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