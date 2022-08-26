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Göztepe, orta saha oyuncusu Mesut Kesik'i transfer etti

26.08.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, orta saha oyuncusu Mesut Kesik'i transfer etti

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, orta saha oyuncusu Mesut Kesik'i kadrosuna kattı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Alman ekibi Hertha Berlin II'den 19 yaşındaki Mesut Kesik'in sezon sonuna kadar kiraladığı bildirildi.

Sezonun ilk iki maçında birer galibiyet ve beraberlik alan Göztepe'nin 4 puanı bulunuyor.

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