İlhan Palut: Futbol felsefemizi ortaya koymaya çalışacağız

Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, müsabakada kendi futbol felsefelerini ortaya koymak istediklerini belirterek, "Çok iyi oynamamız, bunun üzerine çok iyi mücadele etmemiz gerekecek. Taraftarımızın desteğiyle sahadan istediğimiz skorla ayrılacağız." dedi.

Palut, Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Son 3 maçta 7 puan aldıklarını hatırlatan Palut, şöyle konuştu:

"Üç maçlık belki 5 maçlık çıkışlar bu lig için yeterli süreler değil. Bir oyun istikrarı yakalayıp bunu uzun süre götürmek istiyoruz. Bu hafta da bunun önemli dönemeçlerinden birine çıkacağız. Hazırlıklar devam ediyor. Fenerbahçe güçlü bir takım, zor bir maç oynayacağız. Her ne kadar deplasman karnesi iyi gözükmese de son haftalarda aslında her maçı kazanacak kadar oynayan ama bunu skora yansıtamayan bir takım."

"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİYLE SAHADAN İSTEDİĞİMİZ SKORLA AYRILACAĞIZ"

Palut, Göztepe'de kendi futbol felsefelerini oturtmak istediklerini belirterek, "Fenerbahçe maçında da değişen bir şey olmayacak. Kendi futbol felsefemizi ortaya koymaya çalışacağız. Çok iyi oynamamız, bunun üzerine çok iyi mücadele etmemiz gerekecek. Taraftarımızın desteğiyle sahadan istediğimiz skorla ayrılacağız" ifadelerini kullandı.