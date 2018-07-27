SPOR

Göztepe Rajko Rotman ile yollarını ayırdığını açıkladı!

GÖZTEPE HABERLERİ  | 27.07.2018 18:45 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Rajko Rotman ayrılığı yaşandı. Göztepe, Slovenyalı futbolcusu Rajko Rotman ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Göztepe Rajko Rotman ile yollarını ayırdığını açıkladı!

Göztepe, oyuncusu Rajko Rotman ile yollarını ayırdığı açıkladı. Sarı-kırmızıların resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Oyuncumuz Rajko Rotman ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Rotman’a emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz.”

rotmann

PARTNERYanlış biliyoruz! Bu besin kilo aldırıyorYanlış biliyoruz! Bu besin kilo aldırıyor
Göztepe, Olympiakos maçına 'Geçmiş olsun komşu' pankartıyla çıktıGöztepe, Olympiakos maçına 'Geçmiş olsun komşu' pankartıyla çıktı
Göztepe'den Mario Gomez'e teklif!Göztepe'den Mario Gomez'e teklif!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Göztepe Rajko Rotman

En Çok Okunan Haberler

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

Çin kulübü Vida için 25 milyon Euro'yu gözden çıkarttı

Çin kulübü Vida için 25 milyon Euro'yu gözden çıkarttı

Fatih Terim: Ben Ozan Tufan'ı hiç istemedim!

Fatih Terim: Ben Ozan Tufan'ı hiç istemedim!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew imzayı attı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew imzayı attı

Fenerbahçe'den Devler Ligi için Janssen hamlesi!

Fenerbahçe'den Devler Ligi için Janssen hamlesi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Göztepe Rajko Rotman ile yollarını ayırdığını açıkladı!

Göztepe Rajko Rotman ile yollarını ayırdığını açıkladı!

Göztepe, Olympiakos maçına 'Geçmiş olsun komşu' pankartıyla çıktı

Göztepe, Olympiakos maçına 'Geçmiş olsun komşu' pankartıyla çıktı

Göztepe'den Mario Gomez'e teklif!

Göztepe'den Mario Gomez'e teklif!

Yasin Öztekin, Göztepe'de

Yasin Öztekin, Göztepe'de

Göztepe'de hedef Nakoulma ve Efe Ambrose

Göztepe'de hedef Nakoulma ve Efe Ambrose

Göztepe Atiba Hutchinson ile temasa geçti!

Göztepe Atiba Hutchinson ile temasa geçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.