Göztepe Rajko Rotman ile yollarını ayırdığını açıkladı!

Göztepe, oyuncusu Rajko Rotman ile yollarını ayırdığı açıkladı. Sarı-kırmızıların resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Oyuncumuz Rajko Rotman ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Rotman’a emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz.”





