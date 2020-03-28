Göztepe Serdar Gürler'le imzalayacak

İspanya'nın Huesca ekibinde geçen sezonun devre arasında 1.5 yıllığına kiralanan kanat oyuncusunun yeni sezonda da kariyerine Göztepe'de devam etmesi için çalışmalar başladı. Başkan Vekili Talat Papatya, Serdar'ın çok sevdikleri bir oyuncu olduğunu belirterek, "Futbolcumuz burada mutlu. Satın alma opsiyonu kulübümüzde" diyerek yeni bir sözleşmeye sıcak baktıklarını ifade etti.
Göztepe camiası sezona verilen arada yönetime, futbolculara ve teknik ekibe yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıkmasının ardından derin bir nefes aldı. Kimsede salgına rastlanmaması endişeleri giderirken, Başkan Mehmet Sepil tüm takım ve personeli kurallara harfiyen uymaları konusunda tekrar uyardı.
Hiç kimsenin evinden çıkmamasını isteyen Sepil'in sürekli futbolcular ve teknik direktör İlhan Palut'la iletişim halinde olduğu belirtildi. Oyuncuların da psikolojik olarak çok rahatladığı ve idmanları evlerinde eksiksiz sürdürdüğü vurgulandı.
(DHA)
Diagne için çarpıcı açıklama
Beşiktaş'ta ayrılık! İşte yeni adresi
Fatih Terim'e eski öğrencisinden mesaj
'Evde kalmak neler kaçırdığımızı gösterdi'
Fenerbahçe, antrenman videosunu paylaştı!
Falcao'dan Cenk Tosun'a sürpriz mesaj!
Bakan Koca'dan spor camiasına uyarı!
İtalya'da koronavirüsü futbol mu yaydı?
Genç kaleciden alkışlanacak hareket!
Trezeguet Beşiktaş'a mı geliyor?
Uğurcan Çakır test sonucunu açıkladı!
Trabzonspor evinde form tutuyor
Ünlü futbolcu komaya girmişti! Ağabeyinden açıklama
Alman devlerinden Kovid-19 yardımı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum