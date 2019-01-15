SPOR

Göztepe Sokol Cikalleshi ile yolların ayrıldığını duyurdu

GÖZTEPE HABERLERİ  | 15.01.2019 12:07 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de, sezon başı Osmanlıspor'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Sokol Cikalleshi ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Göztepe Sokol Cikalleshi ile yolların ayrıldığını duyurdu

Göztepe’de beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılılar, sezon başında Başakşehir’den kiraladığı Arnavut forvet Sokol Cikalleshi ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Sezon başında kiralık olarak kadromuza katılan Sokol Cikalleshiile yapılan karşılıklı görüşmeler neticesinde kiralık sözleşmesi feshedilmiştir. Cikalleshi'ye emekleri için teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

İlk yarıda fazla forma şansı bulamayan deneyimli oyuncu, 3’ü Türkiye Kupası olmak üzere 10 müsabakada sarı-kırmızılı formayı giydi. Kupada 2 gol atan Cikalleshi, ligde ise golle buluşamadı.

PARTNERDönemin En Popüler Modeli: Bella HadidDönemin En Popüler Modeli: Bella Hadid
'Göztepe'ye layık olacağım''Göztepe'ye layık olacağım'
Serdar Gürler Süper Lig'e döndü!Serdar Gürler Süper Lig'e döndü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Göztepe sokol cikalleshi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Son ankette şaşırtan sonuç! 2009'a geriledi

Son ankette şaşırtan sonuç! 2009'a geriledi

Ve G.Saray'a dev müjde! Tarık Çamdal...

Ve G.Saray'a dev müjde! Tarık Çamdal...

Beşiktaş'tan sürpriz transfer bombası!

Beşiktaş'tan sürpriz transfer bombası!

Süper Lig'de Demba Ba bombası!

Süper Lig'de Demba Ba bombası!

F.Bahçe'de şok! Sözleşmesini feshetti

F.Bahçe'de şok! Sözleşmesini feshetti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Süper Lig ekibi transferi resmen bitirdi

Süper Lig ekibi transferi resmen bitirdi

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yasin'den şoke eden F.Bahçe cevabı!

Yasin'den şoke eden F.Bahçe cevabı!

Göztepe Ankaragücü'nü 3 golle geçti

Göztepe Ankaragücü'nü 3 golle geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Göztepe Sokol Cikalleshi ile yolların ayrıldığını duyurdu

Göztepe'de ayrılık

Serdar Gürler: Göztepe'ye layık olacağım

'Göztepe'ye layık olacağım'

Göztepe Serdar Gürler'i 1.5 yıllığına kiraladı

Serdar Gürler Süper Lig'e döndü!

Göztepe 6 - 3 Pendikspor

Göztepe'de 9 gollü prova

Süper Lig ekibi transferi resmen bitirdi

Süper Lig ekibi transferi resmen bitirdi

Göztepe Serdar Gürler transferini bitirdi

Göztepe Serdar'ı transfer etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.