Göztepe Sokol Cikalleshi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Osmanlıspor'un Arnavut futbolcusu Sokol Cikalleshi'yi transfer etti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Osmanlıspor'da forma giyen Sokol Cikalleshi ile kiralık olarak sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
Türkiye kariyerinde Medipol Başakşehir, Akhisarspor ve Osmanlıspor formaları giyen 28 yaşındaki golcü oyuncu, Süper Lig'de 70 maçta 19 gol attı. Cikalleshi'nin Türkiye Kupası'nda da 20 maçta 12 golü bulunuyor.
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