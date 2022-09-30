Göztepe Sportif Direktörü Mance, Süper Lig iddiası:

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin sportif direktörü Ivan Mance, "Gelecek tabii ki kesinlikle Süper Lig olacak." dedi.

Mance, kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamasında, kulüp başkanı Rasmus Ankersen'in Göztepe'de neler hedeflediğini bildiğini ayrıca Göztepe'nin potansiyelinin de kendisini etkilediğini belirtti.

Görevi kabul etmeden önce Göztepe konusunda sorduğu sorular karşısında hep aynı cevabı aldığını bildiren Mance, şunları ifade etti:

"Muhteşem bir şehir, çok iyi insanlar, büyük bir büyüme ve tüm futbol standartları kapsamında Türkiye’deki liderlerden biri olma potansiyeli olan bir kulüp. Bu beni kesinlikle çeken bir konu oldu ve tamam dedim. Ben bu projenin bir parçası olmak ve elimden gelenin en iyisini Göztepe için yeni bir gelecek yaratmak adına yapmak istiyorum."

Mance, Göztepe'nin her seviyede yapısını Avrupalı modern bir kulüp haline gelecek şekilde kurmak istediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Hedef rekabetteki en genç takımı kurmak. Bizim de yönetmeye çalıştığımız bu. Takımımız şu anda ligdeki en genç 2 ya da 3 takımdan biri. Bu da bizim uzun vadeli stratejimizi gösteriyor. Çünkü Göztepe için uzun vadeli stratejimiz, akademimizi yeniden kurmak, gerek altyapı gerekse organizasyonel açıdan. Türkiye’deki en iyi ve modern akademiyi kurmak istiyoruz. Tabii ki birkaç ay içinde olacak bir iş değil, büyük bir proje."

Yen bir takım oluşturduklarını ve bir geçiş sürecine ihtiyacı olduklarını aktaran Mance, "Bir gecede olmaz, problemsiz veya maç kaybı olmaksızın gerçekleşmez. Ama nereye gittiğimizi bildiğimizi düşünüyorum ve oraya gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Mance, Göztepe taraftarının kendisini çok etkilediğini belirterek, "Şampiyonlar ligi seviyesindeler. Onların bu kulübü ne kadar çok sevdiklerini ve bu kulübün onlar için ne anlama geldiğini görmek muhteşem. Bize fazlasıyla enerji veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Başarı için birlik sağlamaları gerektiğini kaydeden Mance, şunları ifade etti:

"Çok iyi birbirimize bağlanmamız lazım ve kendimizi adamamız lazım. Kötü zamanda takımın arkasında durmamız lazım, kulübün arkasında durmamız lazım. Çünkü bu durum hepimizi, kulübü öncelikle ileri taşıyacaktır. Gelecekte istediğimiz yere götürecektir. Gelecek tabii ki kesinlikle Süper Lig olacak."

Mance, henç Türk futbolculara şans vermek istediklerini kaydederek, "Potansiyelleri olan, gelecekte yüksek bir futbol seviyesine çıkacak olan genç Türk futbolculara bir fırsat tanımak, kapıları açmak. Aynı durum koçlar için de geçerli. Bizim fikrimiz, Göztepe’ye mümkün olan en iyi koçları getirmek, özellikle genç, motive olmuş ve aç, öğrenmek isteyen, projemize, oyuncularımıza kendini adamak isteyen. Türk ya da yabancı olmaları önem taşımıyor." ifadelerini kullandı.

