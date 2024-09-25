Göztepe, Süper Lig’in en az gol yiyen iki takımından birisi

Göztepe, Trendyol Süper Lig’in ilk 6 haftasında gösterdiği performansla dikkat çekti. Ligin ilk üç haftasında oynadığı Antalyaspor (0-0), Fenerbahçe (2-2) ve Alanyaspor (1-1) müsabakalarında beraberlik yaşayan İzmir ekibi, daha sonra Bodrum FK’yı 2-0, Kayserispor’u da 3-0 mağlup etmeyi başardı. Böylece yenilgisiz bir şekilde 9 puan toplamayı başaran sarı-kırmızılılar, ligde 6. sıraya kadar yükseldi. Hücum performansının yanında savunma performansıyla da öne çıkan Göztepe, Fenerbahçe ve Alanyaspor maçlarının dışında kalesinde gol görmedi. Bu müsabakalarda toplam 3 GOL YİYEN İZMİR EKİBİ, SAMSUNSPOR’LA BİRLİKTE LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI KONUMUNDA BULUNUYOR. BÖYLECE GÖZTEPE, BU ALANDA FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY’I GERİDE BIRAKMIŞ OLDU.

GÖZTEPE’NİN SAVUNMA SIRRI 3’LÜ STOPER HATTI

Stanimir Stoilov yönetiminde 1. Lig’den Süper Lig’e çıkma başarısı gösteren Göztepe, bu sezon özellikle savunmada gösterdiği performansla ligin en iyi takımları arasında yer alıyor. Bulgar teknik adamın sezon başından bu yana 3’lü stoper hattıyla oynaması rakiplerinin işini bir hayli zorlaştırıyor. Defansın ortasında Heliton, Koray, Taha, Miroshi ve Bokele’yi kullanan Stoilov, kurduğu 3’lü yapıyla rakiplerinin daha az gol atmasını sağlıyor.