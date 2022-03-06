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Göztepe, Süper Lig'de 5 maçtır kazanamıyor

06.03.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Süper Lig'de 5 maçtır kazanamıyor

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Göztepe, alt sıralardaki rakiplerinden GZT Giresunspor'un ardından Kasımpaşa'ya kaybederek önemli bir şansı kaybetti.

Ligin ikinci yarısına 4 maçlık galibiyet serisiyle başlayan Göztepe, 23. haftayı 27 puan ve averajla düşme hattının 3 puan üzerinde tamamladı. Ancak bu haftadan sonra çıktığı 5 müsabakada puan alamayan sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte Altay, Atakaş Hatayspor, Galatasaray, GZT Giresunspor ve son olarak Kasımpaşa'ya yenildi.

Sıralamada maç fazlası ve 27 puanla 17. durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, düşme hattının hemen üzerinde 32'şer puana sahip Kasımpaşa, GZT Giresunspor ve 1 maçı eksik Fraport TAV Antalyaspor'un 5 puan gerisinde yer alıyor.

Süper Lig'de bu sezon daha önce Altay 8, Çaykur Rizespor 7 maç üst üste kaybetmişti. Halen art arda 5 maçında yenilen Göztepe gibi Çaykur Rizespor da son 3 müsabakasında puan çıkaramadı.

İzmir temsilcisinde dünkü müsabakanın ardından sarı kart gören Atınç Nukan cezalı duruma düştü.

Gelecek hafta lider Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak Göztepe, daha sonra Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor (D), Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe (D), Gaziantep FK (D), Çaykur Rizespor, VavaCars Fatih Karagümrük (D), Beşiktaş ve Adana Demirspor (D) ile mücadele edecek.

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