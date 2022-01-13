Göztepe, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Göztepe, yarın Malatya'da karşılaşacak.

Ligde geçen hafta konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 yenerek averajla düşme hattından çıkan 18 puanlı Göztepe ile 3 puan gerisinde son sırada yer alan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.

Göztepe'de Kovid-19 testi pozitif çıkan 2 oyuncudan birinin karantina süreci sona erdi. Sarı-kırmızılı ekibin kadrosuna dahil ettiği Oussama Tannane, Jacques François Moubandje ve kaleci Kenan Piric'in lisans işlemleri tamamlandı.

- Süper Lig'de 10. randevu

Süper Lig'de rakibiyle 10. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki maçlarda 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Ligin ilk devresinde rakibine 1-0 mağlup olan İzmir temsilcisi, geride kalan 9 karşılaşmada 11 gol atıp, kalesinde 15 gol gördü.



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