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Göztepe taraftarı Volkan Demirel'e tepki gösterdi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.08.2018 09:00 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı mücadelede kaptan Volkan Demirel, Göztepe taraftarının tepkisiyle karşılaştı. Volkan Demirel, kötü performansıyla Fenerbahçe taraftarının da tepkisini çekti.

Göztepe taraftarı Volkan Demirel'e tepki gösterdi!

Göztepe - Fenerbahçe mücadelesinde ev sahibi Göztepe taraftarları Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel’e tepki gösterdi.

Tecrübeli kaleci topu oyuna her aldığında tribünlerden ıslıklar yükseldi.

Bu arada Volkan Demirel, 5 resmi maçta kalesine 9 isabetli şut buldu ve bunların 5’i gol olarak sonuçlandı.

SAÇ BAŞ YOLDURDU

Kanarya'nın bu sezon en çok tartışılan isimlerinden olan Volkan Demirel, Göztepe karşısında yine saç baş yoldurdu. İlk yarıda Halil ile karşılaştığı bir pozisyonda kalesini hatalı terk eden Volkan Demirel, taraftarları korkuttu. Tecrübeli file bekçisi Halil ile karşı karşıya geldiği ikinci pozisyonda ise kalesinde golü gördü. Volkan, kalenin tam karşısından yaklaşık 25 metreden Halil'in gönderdiği sert şutta topa dokunamadı..

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Anahtar Kelimeler:
volkan demirel Fenerbahçe

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