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Göztepe taraftarından Beşiktaş otobüsüne saldırı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 26.01.2020 15:11 | Son Güncelleme

Süper Lig'de Göztepe'ye İzmir deplasmanında konuk olacak Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüs, bugün ilk kez kapılarını açacak Gürsel Aksel Stadı'na gelirken olay çıktı.

Göztepe taraftarından Beşiktaş otobüsüne saldırı

Kafileyi taşıyan otobüsün Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden geçişi sırası bir grup Göztepeli taraftar, takım otobüsüne taş attı.

Çevik kuvvet ekiplerinin ise gruba müdahale ettiği öğrenildi. TOMA'yla taşkınlık yapan grubun üzerine tazyikli su sıkan emniyet güçleri, biber gazıyla taraftarları uzaklaştırdı. Beşiktaş takımı geniş güvenlik önlemleri altında Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne giriş yaptı. Kafile stada girerken ise herhangi bir taşkınlık yaşanmadı.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
helal olsun göztepe taraftarına bu yabancı sevdalı gödüklere haddini bildirin
helal göztepe taraftarına
besiktas harciyacak bunlari (trabzon)
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