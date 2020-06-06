Göztepe, taraftarının formalarını tribüne taşıyor

Göztepe Spor Kulübü, korona virüs salgını nedeniyle ara verilen ve normalleşme süreciyle beraber tekrar başlayacak olan Süper Lig maçlarına hazırlıklarını hem sportif hem de idari anlamda sürdürüyor.
12 Haziran Cuma günü saat 21.00’de konuk edeceği Trabzonspor maçıyla lige yeniden start verecek Göztepe, taraftarından yoksun çıkacağı maçlar için çözüm yolunu buldu. Göztepeli taraftarlar, iç saha karşılaşmalarından önce lisanslı formalarını Gürsel Aksel Stadyumu’nda yer alan GÖZGÖZ Mağazası’na bırakarak, tribünleri formalarıyla süsleyebilecek. Mücadelenin ardından formalarını teslim almaya gelen taraftarların formalarına “Seni Yalnız Bırakmadık” yazısının yer aldığı yamalar hediye edilecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan forma teslim uygulaması 8 Haziran tarihinden itibaren başlayacak.
Bu uygulamayla taraftarının ruhunu tribünde hissettirmeyi amaçlayan Göztepe’de Başkan Mehmet Sepil, seyircisiz oynanacaklar mücadelelerle ilgili olarak birçok kulübün farklı uygulamalar hayata geçirdiğini söyledi. Sepil, kendilerinin de bir arayışa girdiklerini söyleyerek, “Bu doğrultuda dileyen taraftarlarımızdan formalarını bizlere teslim etmesini istiyoruz. Taraftarlarımızın formalarını ait oldukları yere, Gürsel Aksel Stadyumu'muzun tribünlerine yerleştireceğiz ve seyircisiz oynayacağımız maçlarda onlar da bizimle olacak. Tüm operasyonun ücretsiz olarak gerçekleşeceği bu uygulamanın sonunda formasını teslim eden taraftarlarımıza hatıra olarak bir yama hediye edeceğiz” ifadelerini kullandı.
(İHA)
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