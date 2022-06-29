Göztepe, teknik direktörlük görevine Turgay Altay'ı getirdi

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Turgay Altay ile sözleşme imzaladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Altay'ın bugünkü antrenmanda takımın başında yer alacağı belirtilerek, "Hocamıza Göztepe'mize 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Turgay Altay, geçen sezon Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de görev almıştı.



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