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Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan: Çok üzgünüz

GÖZTEPE HABERLERİ  | 21.06.2020 00:55 | Son Güncelleme

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada kazanamadıkları için çok üzgün olduklarını söyledi.

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan: Çok üzgünüz

Süper Lig’in 28. haftasında Göztepe, deplasmanda Yeni Malatyaspor’a 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Sorumlu Ersan Parlatan, Yeni Malatyaspor müsabakasının zor bir karşılaşma olacağını bildiklerini ve maça bu yönde hazırlandıklarını ifade ederek, “Yeni Malatyaspor’un 3 puana ihtiyacı var, küme düşme hattında. Oyunda dengeli bir görüntü çizdik, çok kaliteli bir maç değildi, bunu açıkça söyleyebiliriz” dedi.

Karşılaşmanın ilk yarısında çok net bir pozisyonu kaçırdıklarını da ifade eden Parlatan, “1-0 geri düştük, ikinci yarı büyük bir çabamız oldu. Oyunu dengeledik, üstünlük kurduk, pozisyonlar bulmaya çalıştık. Çok net pozisyonlar yakalayamasak da neticesinde üzüldüğümüz taraf tam 1-1’lik skoru yakalamışken hemen peşinden kalemizde gol görmek bizi üzdü. Bizim beraberlik golü atmamızdan sonra Yeni Malatyaspor büyük riskler alacaktı, biz de istediğimiz oyunu alan bulduğumuz anda etkili oyuncularla sağlayacakken kötü bir gol yedik. Burada hepimizin çok dikkatli olması lazım, özellikle oyuncuların” ifadelerine yer verdi.

Sahadan puansız ayrıldıkları için üzgün olduklarını dile getiren Parlatan, “Çok üzgünüz, bir puan belki 3 puan alma niyetindeydik. Bunu yapamadığımız için üzgünüz ama bunun mutlaka telafisi olacaktır. İyi skorlar alarak iyi bir görüntü çizmeye başlayacağımıza eminim” diye konuştu. (İHA)

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