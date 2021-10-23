Göztepe Trabzonspor maçı canlı izle! Göztepe Trabzon maçı kaç kaç?

Göztepe bu akşam Trabzonspor'u misafir ediyor. Futbolseverler ilgiyle beklenen maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki Göztepe Trabzonspor maçı ne zaman?

GÖZTEPE TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Göztepe Trabzonspor maçı bu akşam saat 19:00 itibariyle başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı şekilde yayınlanacak.

MAÇIN İLK 11'LERİ

Göztepe: Lourency, Jahovic, İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Kahraman, Dzenan, Obinna, Yalçın, Cherif Ndiaye,

Trabzonspor: Gervinho, Djaniny, Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Vitor Hugo, Denswil, Berat, Marek Hamsik, Yusuf, Abdulkadir Ömür,

Göztepe ile Trabzonspor'un İzmir'de oynamış olduğu son sekiz maçta da taraflar karşılıklı gol atışı yaparken; bu süreçte beraberlikle sonuçlanan üç karşılaşmada da skor aynıydı. Süper Lig'deki dört maçlık puan hasretini son karşılaşmada Kasımpaşa'yı yenerek sonlandırmış olan Göztepe, en son Nisan 2021 tarihinde üst üste iki maç kazanabilmişti.

Maç başladığında skor ile ilgili ayrıntıları paylaşacağız.



