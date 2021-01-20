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Göztepe, Ünal Karaman’la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 20.01.2021 15:39 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman’la 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Göztepe, Ünal Karaman’la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Ünal Karaman'la sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Karaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Karaman ve ekibinin yarınki antrenmanla görevine başlayacağının bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Ünal Karaman'ın ekibinde Hayati Soydaş, Ümit İnal, Murat Ayhan Aydın, Ahmet Temur Atalay, Olcay Mülazımoğlu, Cihan Erdil ve Abdullah Kartoğlan yer alıyor. Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

A ve ümit milli futbol takımlarında görev yapan Karaman, kulüp kariyerinde Konyaspor, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor, Şanlıurfaspor, Kardemir Karabükspor, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırdı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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