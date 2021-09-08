Göztepe, Venezuelalı savunma oyuncusu Wilker Angel'i transfer etti

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Venezuelalı futbolcu Wilker Jose Angel Romero'yu kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki savunma oyuncusu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Venezuela Milli Takımı'nın da formasını giyen Wilker Angel, daha önce Trujillanos, Deportivo Tachira ve Akhmat Grozny takımlarında oynadı.



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