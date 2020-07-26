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Göztepe, Wallace Reis'le yollarını ayırdı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 26.07.2020 16:30 | Son Güncelleme

Göztepe, 32 yaşındaki stoper Wallace Reis ile sözleşme uzatmayarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Göztepe, Wallace Reis'le yollarını ayırdı

Göztepe’de vedalar birbirini ardına açıklanıyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun tamamlanmasının ardından sözleşmesi biten oyuncular ile yollarını ayırmaya başladı. Daha önce Beto, Castro, Deniz Kadah ile yollarını ayırdığını açıklayan Göztepe, sözleşmesi biten Wallace Reis ile de sözleşme uzatmayarak yollarını ayırdı.

Göztepe Spor Kulübü’nde yapılan açıklamada, "İki buçuk sezondur kadromuzda yer alan Wallace Reis’e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. 32 yaşındaki stoper, Göztepe formasıyla toplamda 40 maçta forma giymiş ve 2 kez de gol sevinci yaşamıştı.

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