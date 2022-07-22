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Göztepe, Yasin Öztekin'i renklerine kattı

22.07.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Yasin Öztekin'i renklerine kattı

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, eski oyuncusu Yasin Öztekin ile yeniden anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Yılport Samsunspor'da forma giyen tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı ekiple 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, "Yasin Öztekin'e Göztepemize yeniden 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yasin Öztekin, 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında 1,5 yıl Göztepe forması giymişti.

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Göztepe sözleşme

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