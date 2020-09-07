Göztepe'ye Boşnak sol bek

Son olarak Macaristan'ın Ujpest eikibinde forma giyen 25 yaşındaki oyunhcunun İzmir'e geldiği öğrenildi.
İzmir'de sağlık kontrolünde geçirelecek Burekovic'te herhangi bir sağlık sorunana rastlanmazsa oyuncuyla sözleşme imzalanacağı açıklandı. Kariyerine ülkesinde Celik Zenica takımında başlayan deneyimli futbolcu, Sırbistan'da Vojvodina'da forma giydi. Ardından 2017-18'de Macaristan'a giden Burekovic, geçen sezon Ujpest'te 29 resmi maçta top koşturdu. (DHA)
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