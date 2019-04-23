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Göztepe'ye Yasin Öztekin ve Lumor Agbenyenu'dan kötü haber

GÖZTEPE HABERLERİ  | 23.04.2019 15:06 | Son Güncelleme

Süper Lig'de son olarak evinde Erzurumspor'a 1-0 yenilerek galibiyet hasretini 8 maça çıkaran ve 17. sıraya gerileyen Göztepe'ye Yasin Öztekin ve Lumor Agbenyenu'dan kötü haber geldi.

Göztepe'ye Yasin Öztekin ve Lumor Agbenyenu'dan kötü haber

Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle sıkıntılar yaşayan sarı-kırmızılılarda Erzurumspor maçında sakatlanan kanat oyuncusu Yasin Öztekin ve sol bek Lumor Agbenyenu'nun cuma günü Başakşehir deplasmanında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Erzurumspor sınavında oyuna ikinci yarıda girip sadece 6 dakika sonra kasığından sakatlanan Yasin'de yapılan kontroller sonucu yaralanma tespit edildi.

Agbenyenu'nun da sağ ayak kasından sorun yaşadığı ifade edildi. Üst üste gelen sakatlık haberlerinin ardından teknik ekibin oldukça morali bozuldu. Göztepe'de Yasin ve Agbenyenu'nun yanı sıra stoper Kadu ile sağ bek Gassama da sakat. Teknik direktör Tamer Tuna'nın Başakşehir karşısında Tayfur'u sağ beke monte edeceği, cezası sona eren Titi'ye, Reis ile savunmanın göbeğinde şans verip Berkan'ı da esas bölgesi sol beke yerleştireceği vurgulandı. Göz-Göz'de 3 hafta önce taraftarlarla arbede yaşayan kanat Halil Akbunar ile orta saha Alpaslan Öztürk'ün ise affedilmesi beklenmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe yasin öztekin Lumor Agbenyenu

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