Göztepe'ye Yasin Öztekin ve Lumor Agbenyenu'dan kötü haber

Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle sıkıntılar yaşayan sarı-kırmızılılarda Erzurumspor maçında sakatlanan kanat oyuncusu Yasin Öztekin ve sol bek Lumor Agbenyenu'nun cuma günü Başakşehir deplasmanında forma giyemeyeceği öğrenildi.
Erzurumspor sınavında oyuna ikinci yarıda girip sadece 6 dakika sonra kasığından sakatlanan Yasin'de yapılan kontroller sonucu yaralanma tespit edildi.
Agbenyenu'nun da sağ ayak kasından sorun yaşadığı ifade edildi. Üst üste gelen sakatlık haberlerinin ardından teknik ekibin oldukça morali bozuldu. Göztepe'de Yasin ve Agbenyenu'nun yanı sıra stoper Kadu ile sağ bek Gassama da sakat. Teknik direktör Tamer Tuna'nın Başakşehir karşısında Tayfur'u sağ beke monte edeceği, cezası sona eren Titi'ye, Reis ile savunmanın göbeğinde şans verip Berkan'ı da esas bölgesi sol beke yerleştireceği vurgulandı. Göz-Göz'de 3 hafta önce taraftarlarla arbede yaşayan kanat Halil Akbunar ile orta saha Alpaslan Öztürk'ün ise affedilmesi beklenmiyor.
'Sanki golü gizli bir güç attı'
Burak o anı anlattı! 'Ukalalık gibi...'
1. Lig'de 8 gollü müthiş maç!
Donk'tan transfer mesajı! O yıldızı çağırdı
F.Bahçe'ye bir kötü haber daha!
'Ben bunu çocuklara nasıl anlatacağım?'
Yusuf Yazıcı'dan alkış alan hareket
Trabzonspor hasrete son vermek istiyor
34 yıl sonra şampiyon oldular
Dortmund pes etmiyor
Diagne krallık yarışında rekora gidiyor
Ronaldo Juventus'ta kalacak
Bayern Münih yerini korudu
İşte geleceğin dünya yıldızları! Listede iki Türk var
Osmanlı'dan müthiş geri dönüş!
Okuyucu Yorumları 0 yorum