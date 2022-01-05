YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Göztepe'de 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Göztepe'de 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

05.01.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe'de 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de 1 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımına PCR testi uygulandığı belirtildi.

Testi pozitif çıkan oyuncunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı da kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif… Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif…
Saklı cennet tamamen buz tuttu!Saklı cennet tamamen buz tuttu!
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener'den "Omicron rehaveti" uyarısı:Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener'den "Omicron rehaveti" uyarısı:
Anahtar Kelimeler:
Göztepe

İzmir Namaz Vakitleri 5 Ocak Çarşamba

İmsak
06:54
Sabah
08:22
Öğle
13:22
İkindi
15:50
Akşam
18:11
Yatsı
19:34

İzmir Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Çarşamba

Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Ufkum Eczanesi
Aliaga
Evin Eczanesi
Balcova
Termal Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
Eskişehir Eczanesi
Bayrakli
Zafer Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kırklareli'nde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Kırklareli'nde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kars'ta köye inen aç kurtların köpeği götürme anı güvenlik kamerasında

Kars'ta köye inen aç kurtların köpeği götürme anı güvenlik kamerasında

Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Tekirdağ'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Tekirdağ'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.