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Göztepe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

10.08.2021 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

İZMİR (AA) - Süper Lig'in ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, dar alanda oyun çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Göztepe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

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