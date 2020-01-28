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Göztepe'de Bubacarr Sanneh'le yollar ayrıldı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 28.01.2020 18:16 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden İzmir temsilcisi Göztepe sezon başında transfer ettiği Bubacarr Sanneh'le yollar ayrıldığını açıkladı.

Göztepe'de Bubacarr Sanneh'le yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezon başında Belçika'nın Anderlecht takımından kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Gambiyalı Bubacarr Sanneh ile yollarını ayırdı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Bubacarr Sanneh ile yapılan görüşmeler neticesinde kiralık sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Sanneh, sarı-kırmızılı ekipte 2 Süper Lig ve 3 Türkiye Kupası maçına çıktı.

(AA)

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Bubacarr Sanneh Futbol Göztepe süperlig ayrılık açıklama

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