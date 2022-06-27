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Göztepe'de Lourency ile yollar ayrıldı

27.06.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe'de Lourency ile yollar ayrıldı

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Lourency Rodrigues'in yeni sezonda kadroda yer almayacağını bildirdi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Lourency'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. Lourency'ye teşekkür edilen açıklamada, futbolcuya başarılar dileğinde bulunuldu.

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