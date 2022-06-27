Göztepe'de Lourency ile yollar ayrıldı

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Lourency Rodrigues'in yeni sezonda kadroda yer almayacağını bildirdi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Lourency'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. Lourency'ye teşekkür edilen açıklamada, futbolcuya başarılar dileğinde bulunuldu.



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