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Göztepe'de oyuncularla görüşülecek

05.04.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe Kulübü Başkanvekili Papatya: ''Düşüncelerimizi kabul etmeyen oyunculara Göztepe menfaatleri doğrultusunda sezon sonuna kadar izin verilecek''

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanvekili Talat Papatya, bu hafta oyuncularla tek tek görüşüleceğini ve düşüncelerini kabul etmeyen oyunculara sezon sonuna kadar izin verileceğini bildirdi.

Papatya, yaptığı yazılı açıklamada, çok zor şartlar ve adil olmayan rekabet ortamında mücadele ettiklerini savundu.

İstemedikleri ve kendilerine yakışmayan bir noktada oldukları gerçeğini kabul etmek zorunda olduklarını aktaran Papatya, şunları kaydetti:

"Öncelikle matematiksel olarak hiçbir şansımız kalmayıncaya kadar Göztepe’ye yakışan bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Önümüzdeki 7 maçta Göztepe için oynama heyecanını yitirmemiş oyunculara öncelik verilecektir. Bu durum gelecek sezon kadro yapılanmasına uygun bir zemin sağlayacaktır. Bu hafta oyuncularla tek tek görüşülecek, bu önemli süreçte düşüncelerimizi kabul etmeyen oyunculara Göztepe menfaatleri doğrultusunda sezon sonuna kadar izin verilecektir. Kulübümüz ile ilgili konularda devir sürecini de kapsayan daha detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde Yönetim Kurulu Başkanımız Murat Yazıcı yapacaktır."

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