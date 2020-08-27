Göztepeli Soner Aydoğdu'nun gözü milli formada

Göztepe'nin Afyonkarahisar'daki kampında AA muhabirine açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki futbolcu, 11 Eylül'de başlayacak sezon öncesi değerlendirmede bulundu.

Geçen yıl kiralık oynadığı Göztepe'de başarılı bir performans gösterdiğini söyleyen Soner, sarı-kırmızılı kulüple kiralık sözleşmesini 2+1 yıllığına uzatmasına ilişkin, "Zaten satın alma opsiyonu Göztepe'deydi. Kendi açımdan söylüyorum, güzel bir sezon geçirdiğim için sağ olsun taraftar bizi çok sevdi. Göztepe camiası beni çok sevdi. Ben de onları çok sevdim. Bir çok teklifler geldi. Ama burada çok mutlu olduğum için, güzel de bir sezon geçirdiğim için kalmayı tercih ettim" diye konuştu.

YABANCI KURALI YORUMU

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yabancı oyuncu kuralıyla ilgili görüşlerini aktaran Soner, "Bence gayet yerinde bir tercih oldu. Çünkü genç yeteneklerimiz çok fazla. Özellikle yurt dışına giden oyuncularımız, bizi temsil eden kardeşlerimiz aşikar yaptıkları, onların performansları ortada. Gençlerimize çok güveniyorum. Bence bu kural tekrar gençlerimizin ön plana çıkmasını sağlayacaktır. Bence güzel bir sonuç oldu, diye düşünüyorum" yorumunda bulundu.